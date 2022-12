Will Smith reflexiona sobre la brutalidad del hombre con ‘Emancipation’

Will Smith interpreta a 'Peter azotado' en la película 'Emancipation'

“Antes de la película, la había visto en mi infancia, había aparecido un par de veces, la reconocí cuando me enviaron el libreto, pero no sabía nada de la historia, no sabía nada de este hombre”, señala el actor.

Ahora cuando veo esa imagen, tengo este extraño coctel de emociones sobre la brutalidad que podemos cometer unos contra otros. La fealdad de que los humanos podamos degradarnos mutuamente Will Smith, actor

Will Smith regresa al cine con Emancipation (John Phillips/Getty Images for Warner Bros.)

Asimismo, el ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard, destaca que ahora percibe en esta foto el contraste entre el poder de la fe, el poder del amor, el poder de la perseverancia y la inspiración que le transmite ese hombre que pudo conocer un poco mejor al darle vida.

'Peter azotado', el personaje que interpreta Will Smith en 'Emancipation' (Especial)

“Creo que Antoine (Fuqua, el director) logró capturar las distintas dimensiones de esa foto. Pudo capturarlas sin huir de la brutalidad ni de la dureza de la esclavitud y fue capaz de hacer una película que te inspirara y en la que se cultivara la compasión. En la que al llegar al final de la película, sientas su peso pero también tengas un atisbo de esperanza por la humanidad”, explica el actor.

Will Smith regresa al cine con Emancipation (Quantrell Colbert)

'Emancipation': Una historia que inspira

Fuqua, quien ha estado detrás de películas como Día de entrenamiento, Tirador, El justiciero y Los siete magníficos, asegura que la imagen de Peter es compleja, para él, porque percibe en ella una verdad inspiradora.

“Cuando veo esa fotografía, siento un gran misterio, dolor y sufrimiento, pero aún así se le ve muy digno. Hay algo acerca de la forma en que está sentado que tiene un sentido no sólo de rebeldía, sino de seguridad y si miras su cara, comparada con su espalda, no tiene sentido. Se ve fuerte y no se ve desafiante sino seguro de sí mismo. Eso es algo que tiene esa imagen”, afirma.

Antoine Fuqua y Will Smith buscaron redignificar al personaje de 'Peter azotado' (Quantrell Colbert)

En su afán de comprender el sufrimiento que Peter vivió y con el objetivo de retratarlo y hacerle justicia a su historia, tanto el director como Will Smith realizaron investigación en otros documentos de la época (dictados por Peter para que alguien más escribiera su relato, porque él –como la mayoría de los esclavos– no sabía escribir), además de revisar la fotografía de forma tan minuciosa como les resultó posible.

Al ser documentos viejos y hechos con tecnologías rudimentarias, se han ido decolorando y perdiendo detalles con el tiempo, detalles que seguramente dejarían ver que el daño que tenía Peter en el cuerpo era aún mayor.

Will Smith regresa al cine con Emancipation

“Recuerdo que Will y yo estábamos viendo una foto en la que se podía ver apenas una línea en su cuello, así que probablemente (también) lo colgaron antes. Es una imagen poderosa con mucho misterio y complejidad, y todavía tiene ese efecto en mí: sigo sintiendo que es una imagen que todo el mundo debería ver, no para sentir pena o compasión, sino porque es inspiradora”, enfatizó Fuqua.