Jenna Ortega confirma el alto precio que pagó por protagonizar ‘Merlina’

Jenna Ortega pagó 'el precio de la fama' para convertirse en Merlina

Darle vida a Merlina Addams en la producción dirigida por Tim Burton para Netflix bien pudo haberle costado la vida a la actriz Jenna Ortega. Aunque en el libreto su personaje librara exitosamente los riesgos mortales a los que se expuso en la primera temporada de esta exitosa serie inspirada en los personajes creados originalmente por Charles Addams, la actriz confesó que para ella fue una tarea sumamente difícil.

Y es que, más allá de la sombría personalidad de Merlina, su afición por lo siniestro y su oscuro sentido del humor, las habilidades del papel, como tocar el violonchelo y ser una excelente esgrimista, le exigieron a Jenna prepararse para ser ella quien ejecutara estas actividades frente a las cámaras. “Tenía que presentarme en mi departamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Simplemente pasaba constantemente, y si podía en un fin de semana, si no estuviéramos filmando el sexto día de esa semana, era ‘Está bien, entonces, recibiremos tus lecciones ese día’. No lo hice. ¡Me arranqué el pelo!”, aseguró.