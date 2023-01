Exclusiva: Luis Fonsi cuenta cómo fue el momento en el que conoció a su ídolo

Fonsi descubrió su pasión por el futbol americano en 1988, "fue cuando vi el Super Bowl (XXIII) entre los 49ers y los Cincinnati Bengals, yo estaba en Puerto Rico. En ese momento no conocía mucho el deporte, pero decidí que le iba a San Francisco y ahí estaban Joe Montana y Jerry Rice, desde ese entonces me volví fan", contó.

Con emoción, Luis aceptó que es muy seguidor del equipo y que el americano es su disciplina favorita, aunque también es muy honesto y aceptó que de no haber sido cantante, no había manera de que hubiera sido futbolista: "No tengo cuerpo, así que me matan si juego, pero me hubiese encantado, pero no es lo mío, me quedo con la música".

Jerry Rice saludó con mucho cariño a Luis Fonsi. (Cortesía)

Al cuestionarlo de nueva cuenta quién de todos los integrantes del equipo era su top, reafirmó que Jerry, y cuando hablamos con él tenía una hora de que lo había podido conocer, por lo que estaba eufórico: "Siempre he sido seguidor, pero ahora soy hiper fan, es el mejor wide receiver de todos los tiempos".

Fonsi comentó lo que hizo al estar frente a su ídolo: "Me dio un abrazo, se lo regresé, aunque no tiene idea de quién soy yo, pero fue súper nice, hablé con él un rato y de verdad que fue un momento muy bonito, eso… Jerry Rice". Pero el estar al lado del jugador no ha sido la única genial experiencia que ha tenido con su equipo favorito.