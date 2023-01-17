El anuncio de una nueva temporada de Glee, más de una década después de su final, trae de vuelta no solo la nostalgia por uno de los mayores fenómenos televisivos de la década de 2010, sino también una de las leyendas urbanas más inquietantes que rodearon a la serie: la supuesta maldición que, según las especulaciones, marcó el destino de tres de sus estrellas, quienes murieron en circunstancias trágicas. La producción catapultó a la fama a jóvenes actores que hasta entonces eran prácticamente desconocidos y conquistó a millones de espectadores con sus números musicales e historias adolescentes. Sin embargo, con el paso de los años, las tragedias que golpearon a parte de su elenco alimentaron una teoría que sigue despertando curiosidad entre sus seguidores.
El documental que explora la maldición de la serie 'Glee'
Cory Monteith ( Finn en la ficción) falleció por una sobredosis de alcohol y heroína en 2013, Mark Salling ( Puck) se ahorcó en un parque en 2018 mientras esperaba a conocer su sentencia por posesión de pornografía infantil y Naya Rivera ( Santana) se ahogó mientras navegaba con su hijo de cuatro años; el pequeño fue encontrado sano y salvo solo a bordo de la embarcación y el cuerpo sin vida de su mamá se recuperó varios días más tarde.
La serie en tres partes de Investigation Discovery volvió a sacar a la luz algunos de los episodios más oscuros de la producción de Ryan Murphy: no los que ocurrieron delante de las cámaras, sino los que tenían lugar tras bambalinas.
El propio creador de la serie ha reconocido en varias ocasiones que no manejó bien los choques de ego y las rivalidades entre las jóvenes estrellas a su cargo porque él mismo estaba más concentrado en vivir una especie de segunda adolescencia a su lado, aunque siempre tuvo la esperanza de que con el paso del tiempo todos maduraran y dejaran de lado los resentimientos.
Lea Michele, la protagonista de la historia en el papel de Rachel Berry, fue acusada hace un par de años de comportarse como una diva insufrible por varios compañeros de reparto, y mantenía una enemistad especialmente con Naya Rivera, que fue ganando peso en la trama según pasaban los episodios. Sin embargo, el papá de Naya ha aprovechado su intervención en el documental para aclarar que en su caso sí podrían haber hablado como mujeres adultas si su hija no hubiera muerto antes de tiempo.
"Siempre había una pelea entre ellas. Siempre. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo veía. Se odiaban pero, al mismo tiempo, respetaban el talento de la otra", declaró George. La propia Naya reconoció en su libro de memorias de 2016 que Lea y ella eran como dos caras de la misma moneda y, personalmente, le estaba agradecida por la influencia positiva que ejerció en su amigo Cory Monteith cuando comenzaron una relación sentimental en la vida real.
Desgraciadamente, Lea no pudo ayudar a su novio a superar todos sus demonios. Corey acabó sufriendo una sobredosis fatal en una habitación de hotel y su amigo Frederic Robinson afirma en el primer episodio del documental -emitido el lunes por la noche- que el intérprete temía que su "pasado saliera a la luz" porque quería seguir manteniendo la imagen de "chico bueno" que se había ganado a través de su personaje.
El consumo de drogas del actor comenzó en los años posteriores al divorcio de sus padres, y cuando tenía 19 años, su mamá y sus amigos organizaron una intervención que le llevó a entrar en rehabilitación por primera vez en 2001. Corey hizo públicos sus problemas de adicción al final de la segunda temporada de la serie y unos meses antes de su muerte volvió a ingresar en una clínica.
Su antiguo compañero de piso Justin Neill asegura que durante ese año fue alejándose más y más porque no soportaba haber perdido su identidad junto con el anonimato: "Yo había notado la fama, pero no me di cuenta de lo difícil que era para él hasta entonces. Creo que con ese nivel de fama, pierdes de vista quién eres. Para todos, él ya no era Cory. Ahora era Finn. Sabíamos que no estaba en su mejor momento", asegura Neill.