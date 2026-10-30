Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental: la policía cierra el caso

¿De qué murió Hayden Panettiere? El informe forense revela las causas

La decisión se tomó a partir de las conclusiones de la oficina del médico forense y de los resultados de las pesquisas policiales. Sin embargo, todavía no está claro si la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación independiente sobre las circunstancias de su muert.

Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, según el informe de la oficina del forense del condado de Greenville.

El documento, cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre, determinó que se trató de una sobredosis accidental y señaló que no se encontraron signos de traumatismos que hubieran contribuido a su fallecimiento.

Los servicios de emergencia acudieron el 16 de agosto a un departamento de Greenville, Carolina del Sur, después de recibir un reporte sobre una mujer que no respondía. A pesar de los intentos por reanimarla, la actriz fue declarada muerta en el lugar.

De acuerdo con CNN, Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y su hermano Zach se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el fallecimiento. Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que tomaba la actriz.

