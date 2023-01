Revelan detalles de la muerte de Lisa Marie Presley

Sin embargo, con la noticia de su condición "crítica", la familia de la cantante decidió firmar una Orden de no resucitar en caso de que sufriera otro paro cardíaco, lo cual sucedió.

Más detalles de su muerte se conocen después de que el ama de llaves encontrara a Presley inconsciente en su casa de California el jueves por la mañana. Su primer exmarido, Daniel Keough, que vivía con ella, le practicó RCP hasta que llegaron los profesionales de emergencias médicas.

Sin embargo, después de que los paramédicos pudieran reanimarla después de administrarle epinefrina, "codificó varias veces" mientras estaba en el hospital. Su mamá, Priscilla Presley, confirmó más tarde que su "hermosa hija Lisa Marie (nos) había dejado".

En un comunicado expresó: "Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido". Desde su trágica muerte, varias celebridades han rendido homenaje a la Princesa del Rock and Roll, incluida la estrella de Elvis Austin Butler y dos de sus ex maridos, Nicholas Cage y Michael Lockwood.