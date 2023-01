Thalia protagoniza juego de vencidas con su hijo Matthew ¡Cómo ha crecido!

¿Cuántos años tiene el hijo de Thalia?

Cuando es el cumpleaños de alguno, la cantante acostumbra compartir algunas imágenes inéditas de ellos a modo de celebrar su vida, pero rara vez muestra la convivencia que tienen a través de videos porque desea mantener la privacidad de los menores alejada de las redes sociales.

Thalía y su familia. (Instagram/Thalia)

Sin embargo, esta vez Lili Estefan rompió sus reglas tras compartir un clip en el que la intérprete de No me acuerdo juega con él durante un rato de diversión en un restaurante.

Thalia y la presentadora del programa El Gordo y La Flaca tuvieron un encuentro entre amigas y Matthew las acompañó.

“Detrás de cada Selfie de una mujer hay 45 fotos más que no fueron aprobadas. Que no me tiren el teléfono. Te amooooo, amiga del alma”, escribió la sobrina de Emilio Estefan como pie a una secuencia de ocho momentos con la también actriz telenovelas.