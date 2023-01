Poncho Herrera reacciona a supuestas exigencias para regresar a RBD

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, escribió.

RBD (Instagram/christianchavezreal)

Aprovechó para desearles todo éxito a sus ex compañeros y agradeció por el apoyo que le han brindado. “Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, se puede leer en su mensaje.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Para finalizar su mensaje, el actor externó que con Rebelde aprendió que debe perseguir sus sueños, algo que sigue aplicando día con día y es una de las cosas que lo han motivado a continuar los proyectos en los que está trabajando actualmente.