Quieren a Paola Rojas en telenovela; ¿cambiará las noticias por el melodrama?

“Cierro con este anuncio de que empezaré el otro año con programa nuevo, que dejo la mañana (con el programa Al Aire) y entonces cambia mi rutina. Cambia lo que venía haciendo desde hace muchos años. Entonces ha sido un año de muchos retos, ha sido un año de logros importantes, muy emocionante, y creo que cierro con mucha ilusión de lo que viene”, afirmó.

Por si esto fuera poco, Paola Rojas podría dar la sorpresa de debutar como actriz en un melodrama televisivo (luego de tener una participación especial en Soy tu fan: La película), destacando que ya tiene la primera oferta laboral sobre la mesa.

Paola Rojas dejará de conducir 'Al Aire' (Instagram)

“Es curioso, acabo de recibir una propuesta y la verdad es algo que no estaba en mi radar, pero ¿qué te digo?", comentó.

¿Sabes qué? Estoy en plan de apertura. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de explorar, de viajar, tengo ganas de volar Paola Rojas, periodista

“Me siento con mucha curiosidad y entonces sí, si hubiera, ya te digo que me acaba de surgir esta propuesta que no he ni procesado, pero estaría dispuesta a escuchar diferentes opciones, tengo ganas de hacer cosas diferentes”, concluyó la periodista.

¿Cambiará las noticias por los melodramas? (Instagram/paolarojas)

Hace unas semanas se dio a conocer que Paola Rojas y Denise Maerker, titulares de los noticiarios matutino y nocturno del canal 2 de Televisa dejarían sus puestos para ocupar otros roles dentro de la empresa y sus lugares serían ocupados por Genaro Lozano y Enrique Acevedo , respectivamente.