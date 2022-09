¿Paola Rojas tiene planes de boda con su pareja, Marcelo Imposti? Ella lo cuenta

¿Paola Rojas ya compró su vestido de novia?

"La verdad es que yo no he abierto esa puerta. Sí procuró, en ese sentido, cuidar mi privacidad, hay cámaras en todas partes, en el aeropuerto y me encuentro a colegas en muchos lugares y si han visto con quien viajo y quien me acompaña", declaró.

Marcelo Imposti y Paola Rojas. (Hildeliza Lozano Garduño.)

En declaraciones al programa Hoy dijo que, por ahora, no tiene planes de boda con el empresario argentino: “Ay espérate no, no me lo puedo ni imaginar en este momento, no lo pienso en matrimonio para nada, la verdad”.

Paola Rojas resaltó que está muy agradecida con la vida porque en la actualidad atraviesa por un espacio de total plenitud.