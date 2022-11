Paola Rojas quiere presentarle una amiga a su ex, Zague

La periodista se sinceró en la reciente emisión del programa Netas Divinas en donde admitió que desea que su ex esposo tenga un nuevo comienzo con una buena persona que trate bien a sus hijos.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague' (Agencia México)

La conductora comentó que tras haber dejado atrás el dolor de su ruptura, sólo puede desearle lo mejor a Zague, sobre todo pensando en que mientras él esté feliz sus hijos también lo estarán.



"No sé si esto les va a parecer muy descabellado, pero de pronto ya cuando hablas de una ex pareja y cuando ya no sólo rompiste sino que sanaste, ya hay la suficiente distancia, la suficiente incluso para desearle el bien y un nuevo comienzo y felicidad, pero además con todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando hay hijos de por medio".

Paola reconoció que quiere que su ex esposo tenga una vida feliz a lado de una excelente mujer que mantenga una buena relación con sus hijos, Leonardo y Paulo, de 11 años.