Selena Gomez rompe el silencio y habla de su foto con Hailey Bieber

Anteriormente, la intérprete de Lose you to love me ya había comentado que tanto ella como Hailey decidieron posar juntas para mostrar a los fans que no había una mala relación entre ellas.

"Selena y Hailey estuvieron súper relajadas juntas en la Gala del Museo de la Academia. Ambas han seguido adelante y son felices en sus propias vidas. Querían mostrar al mundo que ya no hay ninguna disputa ni malos sentimientos entre ellas", aseguró una fuente.

Selena Gomez aseguró que ni siquiera valía la pena hablar de las fotos con Hailey (Instagram/Tyrell Hampton)

El pasado mes de octubre, la supermodelo reveló que había recibido algunos mensajes de los fans de Selena reclamándole acerca de su relación con Justin y de, supuestamente, haberse interpuesto entre la joven ex pareja.

Por su parte, Hailey Bieber ya se había encargado de aclarar que nunca hubo un triángulo amoroso entre Selena, Justin y ella ya que su relación comenzó cuando el intérprete de Peaches ya no estaba con la cantante estadounidense.

Con 30 años de edad, Selena Gomez ha demostrado madurez a lo largo de su carrera (Instagram/Selena Gomez)

“Cuando él (Justin) y yo comenzamos a salir, él no se encontraba en una relación en ningún momento. No es mi estilo meterme en la relación de nadie”, explicó Hailey Bieber en el podcast Call her daddy recientemente.