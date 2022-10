Lenny Kravitz revela cuándo se enamoró de México y qué es lo que más ama

Para sus accesorios Kravitz optó por botas de pitón, cinturón café con maxi hebilla dorada y sus inseparables lentes de sol de tinte brown, en este caso redondos, dos gruesas cadenas al cuello y varios anillos. Completó la imagen con sus dreadlocks y barba de tres días.

Sexy y amable, Lenny recordó desde cuándo surgió su amor por México. Tenía 11 años cuando dejó su natal Nueva York para emigrar, por asuntos de trabajo de su mamá, a Los Ángeles, fue ahí donde tuvo su primer acercamiento con la cultura nacional y descubrió eso que más ama: a la gente.

Dos mexicanos fueron los más importantes aliados en esta aventura de Lenny Kravitz. (Alfonso Manzano)

Kravitz aseguró en Tierra Azteca que este romance con nuestro país tiene 47 años: "Amo muchas cosas, pero el corazón de la gente es lo primero. Crecí en Los Ángeles, tenía 11 años cuando llegué y tuve mi aproximación a la cultura mexicana por el lugar en el que vivía (Santa Mónica) y en la escuela".

Lenny aceptó que gracias a estos encuentros con nuestros paisanos, que radican en Estados Unidos, y luego al venir él mismo en 1999, con su The Freedom Tour, se dio cuenta que "la gente es muy abierta", y amó "su calor, tienen fuego y pasión".

También se siente especialmente atraído por lo que ha conquistado de México al mundo entero: "La música, la comida y la naturaleza son maravillosas, así como la cultura y mucho su corazón". La suma de todos estos elementos que lo conquistaron tiene hoy una expresión liquida, con el lanzamiento de su sotol, al que llamó NocheLuna.

Lenny Kravitz conecta con México a través del sotol

"Salvaje, orgánico y antiguo", con esas tres palabras definió Kravitz a su marca de sotol que lanzó oficialmente hoy en Ciudad de México, tras cinco años de intenso trabajo, al lado de Casa Lumbres. Así como en la infancia México llegó a él hasta Los Ángeles, la tradicional bebida lo hizo hasta su máximo refugio en Bahamas.

"Todo paso muy orgánico, no lo sabía en ese momento, pero había una bebida secreta. Estaba haciendo una película y llegué a mi habitación; abrí una de las dos botellas que me enviaron y el sabor fue intrigante, no sabía qué era, conozco el tequila y el mezcal, pero no el sotol, no sabía tampoco de Chihuahua y toda su historia", compartió Lenny.

Pero eso cambió muy rápido gracias al Maestro Vinatero de cuarta generación Eduardo Arrieta, el reconocido educador de sotol Ricardo Pico y el director de Innovación y Socio, Iván Saldaña, quienes "educaron" a Kravitz en la tradición de la bebida, que tiene en el país 800 años, aunque algunos mexicanos aún desconocen.