Zoe Kravitz y Karl Glusman se divorcian tras 18 meses de matrimonio

Aunque hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, Glusman eliminó todas las fotos de él y Kravitz de su cuenta de Instagram.

La pareja se conoció en 2016 y dos años después, Kravtiz anunció su compromiso en una entrevista para la revista Rolling Stone. “Estoy comprometida. No se lo he dicho a nadie todavía, quiero decir, no se lo he dicho al mundo. Quería mantenerlo en privado”, declaró en ese entonces la intérprete.

Los actores se casaron en una ceremonia íntima en Estados Unidos, poco después celebraron un segundo enlace en la casa del padre de la actriz, Lenny Kravitz, en París en junio de 2019 con la presencia de varios invitados.