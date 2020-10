Jason Momoa es el nuevo BFF de Lenny Kravitz (sí, el actual novio de su ex)

La última prueba de que entre ellos dos existe un cariño genuino la dieron el pasado mes de agosto, cuando Lenny usó su Instagram para demostrar que no se había olvidado del cumpleaños de Jason y felicitarle desde las Bahamas, donde se recluyó al inicio de la pandemia del coronavirus.

En aquel momento, el cantante respondió a algunos de los comentarios que le daban la enhorabuena por comportarse de manera tan madura con el atractivo intérprete para insistir en que él es el verdadero afortunado de que forme parte de su vida, y ahora ha querido aclarar que esa actitud no es una 'pose' ni algo que traten de forzar.

"La gente no puede creerse lo unidos que estamos Jason y yo, o lo bien que aún me llevo con la madre de Zoë, y no comprende cómo podemos estar conectados", explica en su nueva entrevista a la revista Men's Health. "Lo hacemos porque así son las cosas. Tienes que dejar que el amor te guíe, ¿no crees?".