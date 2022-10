Que Luisito Rey no era tan villano, Alex Basteri desmiente mala fama de su papá

"Creo que [en la serie] abrieron demasiados canales donde probablemente yo por canales de protección propia no me acordaba, tenía un bloqueo total. Yo tenía 14 años (cuando perdí a mi mamá) y no me acuerdo porque lo tengo bloqueado", manifestó.

Alex, Luis Miguel y Sergio Gallego Basteri. (Instagram Luis Miguel, la serie.)

No obstante, al hablar de Luisito Rey, Basteri destacó: “Mi papá era hijo prodigio, mi papá por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo. Tuvo una vida muy difícil, creo que la época de Franco, como todo tipo de eventualidades que tiene que ver una serie, te agrandan, te ponen situaciones demasiado [exageradas]”.

#AlejandroBasteri hermano de Luis Miguel, saca línea de ropa en honor a su mamá y además afirma que él bloqueó la desaparición de su madre, pero lo recordó cuando vio la serie de su hermano. #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FhZJlyfqN7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 24, 2022

Además, el hermano de Luis Miguel reiteró que el personaje de su papá no era tan apegado a la realidad. “Es muy exagerado. Mi papá era niño prodigio, era de los Gallego de no sé cuánto tiempo, era el hijo menor que llevó a toda la familia adelante”.