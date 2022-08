¿Cómo está realmente Luis Miguel? Cómo pocas veces su hermano lo revela

"No, no es que no esté de acuerdo, todo lo contrario, de hecho, gracias a Netflix me dio la oportunidad de abrirme a hacer algo que es la ropa, porque yo estaba frenado totalmente y bloqueado, pero ahora que veo las cosas más claras. Estoy más que contento y feliz", explicó.

Por último, el hermano de LuisMi negó tener planes de boda, destacando que la mujer que lo acompaña en estos momentos lo está apoyando al cien por ciento en el lanzamiento de la marca de ropa que lleva el apellido de su mamá.

Alejandro Basteri promociona su nueva línea de ropa, en honor a su mamá. (Medios y Media/Getty Images)

"Mira, por el momento, tenemos un hijo que se llama Basteri y estamos enfocados en hacerlo más grande. Hay un gran cariño y un gran amor, una gran amistad, porque tenemos más de 20 y tantos años juntos. Entonces la amo", finalizó Alejandro.