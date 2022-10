La honesta reacción de George Clooney al saber que sería papá de gemelos

Ante la revelación, la reacción de George fue muy honesta: "Yo dije: '¿Qué? Fue un desastre'. Le pregunté: '¿Estás bromeando?'. Ahora es lo mejor del mundo, pero entonces ¡estaba aterrorizado! ¡Tenía 56 años y eso me parecía aterrador!".

La estrella de Ticket to Paradise también recordó cómo su agente Bryan Lourd sabía que "se iba a casar" con Amal poco después de que se conocieran, pero él mismo no estaba del todo seguro.



"Bueno, es gracioso que ella viniera a la casa de visita como una amiga suya (de Lourd) e inmediatamente yo estaba (nerviso)… Lo más gracioso es que Bryan me llamó, acababa de conocer a Amal en alguna otra cosa y me dijo: 'Hay una chica que va a tu casa y con la que te vas a casar'", contó Clooney.

La respuesta del actor fue comentarle que era "un idiota" e insistió al expresarle "sabes que eso no va a pasar". Entonces George recordó que "Amal y nos quedamos toda la noche hablando y empecé a escribirle un montón de cartas". El uso de la pluma y el papel sigue siendo una constante en el matrimonio.