Julia Roberts y George Clooney nos llevan al paraíso en el set y fuera de él

Un rodaje... ¿no tan paradisíaco?

No sabemos qué podemos esperar de esta “advertencia”, pero sí queremos saber cuál es la parte menos “paradisíaca” de filmar en el “paraíso”, porque la fotografía de cada escena y la perfección del pelo de Julia Roberts, que sólo se desacomoda cuando lo requiere el libreto, nos hacen pensar que hubo un trabajo muy arduo cada día del rodaje de esta película.

“Te voy a dar una respuesta sincera más, porque creo que te la mereces”, dijo George Clooney. “Lo que ustedes no ven pero todo el mundo detrás de cámaras ve es que tenemos que terminar de filmar a Julia antes de mediodía porque, después de eso, ella… [toma una botella de agua y se la lleva a la boca]. Así que lo que ustedes no ven es cuán rápido tenemos que trabajar en las mañanas”, bromeó el actor.

“Yo iba a decir que había moscas. ¿Te acuerdas de las moscas? Había estas moscas gigantes que nos mordían”, comentó Julia Roberts. “Tú me salvaste de una, una vez”, le recordó a George.

Julia Roberts y George Clooney en Pasaje al paraíso (Universal Pictures)

Pasaje al paraíso, película dirigida por Ol Parker (quien estuvo detrás de Mamma Mia! Here we go again), es el pretexto perfecto para ver a Julia y George nuevamente juntos en la pantalla grande, con unos personajes y una historia que les permiten mostrar la química que existe entre ellos, mientras que con total naturalidad proyectan el star power que los reafirma como dos de las estrellas de cine más grandes del mundo.

Pasaje al paraíso película con Julia Roberts y George Clooney (Joe Maher/Joe Maher/Getty Images)

Pasaje al paraíso: Elenco y fecha de estreno en México

Además de Julia Roberts y George Clooney, el elenco de la película Pasaje al paraíso lo completan Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd y Lucas Bravo. La película dirigida por Ol Parker se estrena en México el 6 de octubre.