Kika Edgar reacciona al romance de Humberto Zurita y Stephanie Salas

Ante la pregunta sobre si no le causó algún conflicto los recurrentes señalamientos de su supuesto romance con el papá de Emiliano y Sebastián Zurita, Edgar finalmente contestó: "No, no, yo sé que… yo nada más me río, eso es todo, y bueno, cada cosa cae por su propio peso".

Humberto Zurita tiene un romance con Stephanie Salas y Kika Edgar está feliz por él. (Agencia México)