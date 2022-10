¿Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se pueden reconciliar? José Eduardo responde

A pesar de que la actriz reconocida por melodramas como La Madrasta confesó ante la prensa que rezó por la recuperación del papá de su primogénito, José Eduardo descartó que entre ellos pueda existir algún acercamiento.

"No, nada, nada, mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tiene por qué, pero no hay ningún rencor ni ningún odio", respondió el hijo de la famosa ex pareja en entrevista para el programa Ventaneando.

Pese a esta respuesta, Derbez confirmó que su mamá estuvo muy al pendiente del estado de salud de Eugenio. "Obviamente mi mamá se preocupó cuando le pasó a mi papá (el accidente), pero hasta ahí, nada más me dijo, '¿cómo va?', y yo (le contesté) 'bien'".

Con relación a la salud del protagonista de Acapulco, en Apple TV+, el actor y presentador de televisión comentó: "Muy bien, va recuperándose y va con terapias, es un proceso lento, pero va mucho mejor la verdad, le está echando muchas ganas".