Eugenio Derbez cree que su accidente fue un mensaje del universo

“En el visor estaba en un edificio como de 100 pisos hasta arriba, era lo que yo estaba viendo. Estaba yo parado en una tabla pequeña y de repente me tropecé con algo que había en el piso y a la hora de que camino, que doy un paso fuera de lo que mi mente y mi cerebro registraba donde tenía que estar parado, en el momento en el que siento que me tropiezo y me salgo de ahí, la realidad virtual hace que yo empiece a caer al vacío por esos 100 pisos”, contó Eugenio.

El desconcierto que le generó el juego de realidad virtual fue tan grande que, dado que lo que su cerebro registraba no coincidía con su entorno, al querer reaccionar no lo hizo teniendo en cuenta el espacio donde se encontraba, sino a lo que estaba viendo.

“Y no sé cómo moví los pies y me fui a dar con unos escalones y me caí con todo mi peso sobre unos escalones y creo que pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al húmero hacia arriba y se me salió, no me rompió la piel, pero sí salió hasta acá (altura de la cara), y en su camino rompió todo lo que había ahí”, describió el actor.