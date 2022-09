Britney felicita a sus hijos en sus cumpleaños tras llamarlos malagradecidos

Su publicación llega después de que Kevin Federline dijera en una entrevista que Preston y Jayden habían elegido no ver a su mamá durante "unos meses" debido a la forma en la que se ha mostrado en las redes sociales .

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden (Instagran/Britney Spears)

“Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento”, alegó Federline en agosto. “Han pasado algunos meses desde que la han visto. “Tomaron la decisión de no ir a su boda (con Sam Asghari)”, continuó.

La actriz de Crossroads respondió a los reclamos del ex bailarín a través de Instagram, acusando a sus hijos de un comportamiento "odioso", lo que llevó a Federline a publicar videos de Spears discutiendo con los niños.

Britney Spears y sus hijos Sean Preston y Jayden (Instagram)

Spears escribió una larga publicación de Instagram en respuesta. "Me entristece profundamente saber la respuesta de Jayden de decir que no estaba a la altura de sus expectativas de una madre... ¡y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!" escribió. "Me entristece que ninguno de ustedes me haya valorado como persona", agregó.