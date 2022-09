Jayden, hijo de Britney Spears, Jayden, revela por fin por qué no fue a su boda

"No era un buen momento para ir. No digo que no me alegre por ella", dijo Jayden, quien hizo la entrevista en compañía de su papá, Kevin Federline. Y añadió: "Me alegro mucho por ellos, pero ella no invitó a toda la familia, y luego si sólo íbamos a estar Preston y yo, no veo cómo esa situación hubiera terminado de buena manera".

La cantante, de 40 años, sigue distanciada de los miembros de su familia, incluidos sus papás Jamie y Lynne Spears y sus hermanos Jamie Lynn y Bryan, por lo que el joven también habló sobre la pelea entre la estrella del pop y su familia, particularmente con su papá.

"Al principio él sólo trataba de ser como cualquier padre, dejando que [su] hija persiguiera su sueño de convertirse en una superestrella, pero pensé que tal vez la tutela se prolongó demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada con toda la situación de que estaba trabajando durante demasiado tiempo; yo personalmente creo que sí. Debería haberse tomado un descanso y haberse relajado", afirmó.