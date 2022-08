Minnie West, hija de Amparín Serrano, vive su duelo con creatividad y apoyo

Minnie dejó en claro que vive un momento muy doloroso por la muerte de su mamá, ocurrida el pasado viernes 12 de agosto, pero que está enfrentándolo con honestidad y de forma creativa, y ha hecho que sus más de 500 mil seguidores en Instagram la acompañen en este proceso.

“Es verdad, no puedo vivir y no veo la vida sin ti! Lo único que sé es que me estarías pidiendo que haga estos videos… por que así éramos nosotras… voy a seguir bailando contigo en la dimensión que sea! Porque lo bailado nadie no los quita. Te amo y te extraño cada vez que respiro, te amo mancuerna”, fueron las palabras con la actriz expresó la energía creativa con que realizó el clip.

Minnie West, hija de Amparín Serrano, despide a su mamá con creativdad (Instagram/Minnie West)

En el video en cuestión, Minnie West representa a su mamá como un ángel que le habla desde el interior de un espejo ubicado en su vestidor, a través del cual decide seguir a su mamá hacia otra dimensión, en la que pueden revivir las aventuras y viajes que compartieron toda su vida.