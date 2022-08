Revelan terrible deterioro físico de Olivia Newton-John al momento de su muerte

Olivia Newton-John batalló contra el cáncer de mama durante 30 años , lo que hizo que en distintas ocasiones de su vida tuviera que acudir a hospitales para recibir tratamiento, demostrando valentía y optimismo cada vez que la enfermedad entraba en remisión y ante las siguientes aparciones.

"Hubo un día en el Olivia Newton-John Center en el que ella estaba realmente delgada y enferma y le dije: '¿Tienes miedo de morir?', y ella me dijo: ‘Tonta, no tengo miedo. He hecho más en mi vida de lo que nunca pude haber imaginado", recordó su sobrina, quien aseguró que de lo que más estaba orgullosa Olivia era su hija Chloe, a quien tuvo con su ex esposo Matt Lattanzi.

Olivia Newton-John (1948-2022) (Instagram/Olivia Newton-John)

“Ella amaba tanto a esa chica. Chloe la está pasando realmente mal, pero ha sido increíble”, aseguró Tottie.