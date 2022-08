¡Por siempre juntos! El último baile de Olivia Newton-John y John Travolta

Canciones como Summer nights, Hopelessly devoted to you, We'll be together y, sobre todo, You're the one that I want, en la que el personaje de Sandy muestra su transformación en la recta final de la película Vaselina, han sido fuente de inspiración para otras películas del género adolescente como High School Musical, además de convertirse en algunos de los momentos más recordados por los fans de la película dirigida por Randal Kleiser, quien también estuvo detrás de La laguna azul, con Brooke Shields.

Olivia Newton-John y John Travolta inmortalizaron canciones y bailes de la película 'Vaselina' de 1978 (Paramount/Rso/Kobal/Shutterstock/Paramount/Rso/Kobal/Shutterstock)

Este lunes, al darse a conocer el fallecimiento de la artista, comenzó a circular en redes sociales un video donde se ve el que probablemente sea el último baile de Olivia Newton-John y John Travolta. Las imágenes corresponden a un reencuentro que tuvieron los actores y grandes amigos para realizar un proyecto juntos hace algunos años.