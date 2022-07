Alejandro Speitzer presume a su nuevo amor en las costas españolas

Sol, arena y mar con Ana

Lo que hoy queda claro es que ella quedó en su pasado y en su presente hoy circula Ana María Vallarta con quien pasó una tarde de sol y playa en las costas españolas y lo presumió en sus insta stories.

Alejandro Speitzer y Ana María Vallarta. (Instagram/alejandrospeitzer)

“Una tarde en Barna. Una muy especial”, compartió el actor en una publicación posterior en su feed. Ahora sólo resta saber si luego de sus sonados romances con Ester Expósito y Shannon de Lima, logre establecerse con Ana María Vallarta por un periodo aceptable.

Esta semana, su hermano Carlos Speitzer fue cuestionado por la prensa acerca de la ruptura de Alex con Shannon y respondió: “No creo, no es un tipo de pleitos, tampoco yo, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien, él contento… pues así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí”.