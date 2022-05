VIDEO: "Experimenté mucho dolor"; 'Chicharito' llora al hablar de sus hijos

"Porque hay cosas que se van a quedar ahí que mis hijos pueden ver en un futuro, entonces debo ser muy delicado en ese aspecto, y debo tener mucho respeto y al fin de cuentas uno nunca sabe, si no se tiene que postear algo o se tiene que postear algo", explicó Javier.

Entre lágrimas, el futbolista reveló algunos detalles de lo mal que lo pasó por esta situación de su vida personal. "Yo lo único que he hecho es… no he querido victimizarme, no he querido buscar empatía, pero sí, estos dos años la gente… no lo he mostrado, pero sí, han sido de los dos años muy complicados en mi vida".

El delantero insistió en que son "complicadísimos, y no he querido postear nada de eso… y he decidido mantenerlo así, pagar las consecuencias que hasta mucha gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tienen ni idea porque no he posteado yo nada… ¿Entonces cómo van a saber si soy un buen padre?

"Pero lo he hecho, de verdad que lo he hecho por ellos, pero si he experimentado mucho dolor", agregó. Hernández, tras escuchar que el periodista hablaba de sus cualidades en la cancha y cómo esto pudo convertirlo en un ídolo para mucha gente, pero no lo hacía menos humano, se limpió algunas lágrimas.