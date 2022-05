Así fue la discusión de Kendall Jenner con Scott Disick en 'The Kardashians'

Visiblemente alterada, la estrella televisiva se desahogó con sus hermanas sobre el malestar que le generó esta pelea verbal, especialmente porque ella nunca ha querido involucrarse tanto en esos problemas que a ella no le competen.

Kendall Jenner aseguró que Scott se 'hace la víctima'. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

"Trata de llegar a ella (Kourtney) a través de mí todo el tiempo. Y yo digo: 'No quiero involucrarme en eso. He estado en bastantes relaciones tóxicas y no lo soporto. Así que me salgo de esto", explicó Kendall, antes de acusar a Scott de hacerse la víctima y no aceptar que su historia de amor con Kourtney terminó definitivamente en 2015.