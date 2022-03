Caitlyn Jenner lamenta no ser parte del nuevo show de las Kardashian

Al ser parte de las numerosas temporadas del reality show Keeping up with the Kardashians, Caitlyn Jenner logró un nivel de fama inimaginado luego de haber sido un atleta olímpico en la década de los setenta.

Sin embargo, ahora que su familia se embarca en una nueva aventura con el programa The Kardashians, la ex pareja de Kris Jenner lamentó no formar parte de este nuevo show que forma parte del catálogo de Hulu.