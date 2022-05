"Ya nos exhibiste"; Eugenio Derbez le responde a Emilio Azcárraga Jean

Azcárraga Jean agregó en el post: "Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee (sic)". El empresario dio a conocer la supuesta realidad de su enfrentamiento: "Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La familia Peluche".

La respuesta de Eugenio no se hizo esperar y también fue a través de Twitter, con un Hilo: "Neta @eazcarraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste!!!! ¿Por qué no eres un directivo normal? (sic)", escribió.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

En su publicación Derbez aclaró varios puntos, como la entrevista con Paola Rojas, a la que Emilio se refirió para "demostrar" que no estaba vetado. "Mira, como diría el Lonje Moco: 'te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista'… ¡fue horrible, fue horrible!".

Eugenio reveló que "después de esa entrevista, el 30 de marzo sobre el Tren Maya, ¡fue justamente cuando me vetaron!". Para tratar de suavizar la situación el histrión enfatizó: "Yo sé que tú me quieres mucho (y yo te quiero aún más), y sé que tú serías incapaz de hacerme eso, así que me queda claro que no fuiste tú".

Derbez le hizo una invitación a Emilio: "Entonces diles ahí en tu empresa '¡qué alguien te explique!'". El protagonista de Coda le preguntó al ejecutivo: "¿Por qué razón, después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película?".