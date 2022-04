Jada Pinkett Smith admite que tuvo adicción a la pornografía y las drogas

Desde la polémica protagonizada por su esposo, no han parado de salir a la luz antiguos testimonios de la actriz en los que asegura, por ejemplo, que nunca quiso casarse con el protagonista de King Richard y que lo hizo solo porque era joven y estaba embarazada de su primer hijo en común. En otro de los episodios, la actriz, productora, directora, cantante, compositora y empresaria estadounidense relató que fue adicta a las drogas y, por consiguiente, también a la pornografía.

Pinkett detalló que antes de su boda atravesó un momento complicado en el que consumía toda clase de sustancias y mantenía relaciones sexuales de forma compulsiva. Eventualmente intentó frenar esas adicciones refugiándose en la pornografía, pero solo consiguió crear un nuevo problema.

Will Smith disfruta de su éxito como actor, tras su participación en 'King Richard'. (Emma McIntyre/Getty Images for WarnerMedia)

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día”, reveló la estrella de 'Matrix'. “Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”.