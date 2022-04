El 11 de abril, la superestrella del pop dijo al mundo que descubrió que espera a su tercer hijo, el primero con Sam Asghari, después de que subió mucho de peso.

"Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui sólo para volver a ganarlo… Mi marido me dijo que no estaba embarazada, así que me hice una prueba de embarazo ... y uhhhhh bueno ... voy a tener un bebé", escribió la cantante.

Britney Spears y Sam Ashgari (Backgrid/The Grosby Group)

Britney Spears es madre de Sean Preston, de 16 años, y de Jayden James, de 15 años, quienes son producto de su anterior relación con el bailarín Kevin Federline.