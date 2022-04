Quién te recomienda… ‘Monsterland’

Al vivir tiempos en los que somos testigos de las monstruosidades de la sociedad, Mary Laws asegura que en lo personal podría elegir consumir historias más ligeras o felices como entretenimiento, pero que, en el plano profesional, no podría ofrecerle al público algo así.

“En términos de mi trabajo, nunca podría hacerlo porque siempre estoy lidiando con preguntas sobre mi propia humanidad, sobre mis contribuciones al mundo, sobre lo que sucede y creo que mi trabajo siempre va a reflejar todo esto, siento que no tengo opción.

“No sabría cómo escribir una comedia romántica si me lo pidieran, ¡y la gente me lo pide! Pero siempre digo que no. Tal vez algún día, pero seguramente terminará siendo una comedia romántica de horror”, concluyó.