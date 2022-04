Evaluna tuvo a una partera muy especial, te contamos sobre ella

“Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas”, confesó la esposa de Ricardo Montaner en entrevista para People en Español.

Hasta ahora se desconoce el grado de participación de la mamá de la menor de los Montaner, pues antes de la llegada de Índigo, manifestó que no se consideraba totalmente preparada para estar a cargo del parto. “No me capacité porque voy a ser la doula de mi hija, porque me da mucho nervio. Pero amo eso”, explicó.

Antes de la llegada de Índigo, Rodríguez sorprendió al escribir un libro titulado “Evaluna creciente”, considerado una especie de guía para las mujeres que estaban a punto de ser madres.