Olivia Rodrigo rompe uno de sus premios Grammy... como Taylor Swift

Afortunadamente, un asistente vino a rescatarla y recomponer temporalmente el trofeo para que la cantante de Good 4 U pudiera terminar de tomarse fotos con su premio a "Mejor Artista Nuevo", "Mejor Álbum Vocal Pop" (Sour) y "Mejor Interpretación Pop Solista" (Licencia de conducir).

Lo mismo le sucedió a Swift en los Grammy de 2010 cuando la superestrella de 20 años, accidentalmente, dejó caer y rompió uno de sus cuatro premios en el backstage y necesitó ayuda para reconstruirlo.

Olivia Rodrigo, por error, dejó caer su Grammy que se hizo añicos. (David Becker/Getty Images for The Recording Academy)

Rodrigo cita, durante mucho tiempo, a Swift, ahora de 32 años, como una de las mayores influencias en su carrera musical.

Las dos finalmente se pusieron en contacto después del meteórico ascenso a la fama de la estrella de High School Musical: The Musical: The Series el año pasado, y Rodrigo le dijo a Billboard que la cantante de All Too Well le había enviado una nota para felicitarla por su éxito.

"No quiero contar demasiado porque es muy dulce y personal, pero ella habla mucho sobre cómo uno crea su propia suerte en el mundo", contó la adolescente a la revista Variety en mayo de 2021. "Y cuando haces cosas amables con los demás, las cosas buenas se te presentan".