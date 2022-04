Lista completa de los ganadores del premio Grammy 2022

Mejor performance de dúo/grupo country

Younger Me - Brothers Osborne

Mejor performance country en solitario

You Should Probably Leave - Chris Stapleton

Mejor álbum de jazz latino

Mirror Mirror - Chick Corea

Mejor álbum jazz conjunto

For Jimmy, Wes And Oliver - The Christian McBride Big Band

Mejor álbum de jazz instrumental

Skyline - Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba

Steve Berlin, de Los Lobos, recibe el Grammy por el Mejor álbum americano para Native Sons.

Mejor solo de jazz improvisado

Humpty Dumpty (Set 2) – Chick Corea

Mejor Álbum de Ensamble de Jazz

Christian McBride

Mejor álbum nueva era

Divine Tides - Stewart Copeland y Ricky Kej

Mejor Arreglo, Instrumental y Voz

To The Edge Of Longing (Edit Version) - Vince Mendoza

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella

The 8-Bit Big Band Featuring Button Masher por Meta Knight’s Revenge (From “Kirby Superstar”).

Mejor composición instrumental

Eberhard - Lyle Mays

Mejor álbum de música global

Mother Nature - Angelique Kidjo

Mejor performance de música global

Mohabbat- Arooj Aftab

Mejor álbum de audio inmersivo

Soundtrack Of The American Soldier - Leslie Ann Jones, Michael Romanowski y Dan Merceruio

Mejor canción escrita para medio visual

All Eyes On Me de From Inside - Bo Burnham

Mejor álbum de banda sonora para medio visual

Carlos Rafael Rivera por Queen’s Gambit y Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross por Soul.

Mejor banda sonora compilada para medios visuales

The United States Vs. Billie Holiday – Andra Day

Mejor álbum de teatro musical

The Unofficial Bridgerton Musical