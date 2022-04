María Félix: A 20 años de su muerte está más vigente que nunca

Llama la atención cómo las redes sociales han mantenido vivo e incrementado el mito de María Félix, dedicándole comunidades virtuales en las que se le recuerda con admiración o reviviendo frases clásicas de la actriz y adjudicándole otras no necesariamente verídicas, pero que enarbolan su personalidad.

Estos espacios, sin embargo, carecen del rigor con el que los grandes intelectuales de México estudiaron y describieron el fenómeno de María Félix, en gran medida, porque lo vivieron de primera mano.

Octavio Paz destacó que María Félix representaba una imagen inexacta de la mujer mexicana, pues en un país donde imperan los valores masculinos, las imágenes femeninas son dulces como la Virgen de Guadalupe o risueñas como la Adelita de los revolucionarios, pero La Doña era una mujer moderna, un desafío ante muchas convenciones y prejuicios tradicionales.

María Félix (Keystone/Getty Images)

María Félix dijo de sí misma que era una “guapa con entendederas” y su paso por el cine y por la sociedad de México y el mundo así lo demostraron.

“Mi iniciación en el cine fue fabulosa. Yo nunca luché por un papel, me los daban todos. Nunca sufrí por subir, ni por tener dinero ni por amar a un hombre. La imbecilidad no lleva a ningún lado. Mi oficio ha sido ser guapa, lo he dicho otras veces, pero guapa con entendederas, para saber qué me convenía en la vida y que me convenía en el cine. Mi celebridad no fue un premio del destino. Fue la consecuencia natural de haber elegido siempre lo que me convenía”, dijo La Doña en el libro María Félix Todas mis guerras.