Justin Bieber, Floyd Mayweather y Nicolas Cage, en la lista negra de Ferrari

Un descuido de Justin Bieber ocasionó el enojo de Ferrari, la automotriz italiana célebre por sus autos deportivos, por lo que ahora el cantante canadiense de 28 años es una persona non grata y no puede adquirir vehículos en las distribuidoras oficiales de la firma.

La razón por la que Ferrari puso el nombre de Justin Bieber en su lista negra fue porque, en noviembre de 2016, trascendió que el intérprete de Peaches olvidó por completo dónde había estacionado su Ferrari 458 Italia de 240 mil dólares y su asistente tardó tres semanas en descubrir que estaba en el estacionamiento del hotel donde Justin se hospedaba en aquella época.

Justin Bieber en su Ferrari (AKM GSI/The Grosby Group)

El ex boxeador Floyd Mayweather es otra figura a quien Ferrari no volverá a venderle un auto, en gran medida porque el estadounidense ha formado su colección de estos autos adquiriéndolos de particulares y no en las concesionarias oficiales. Además de que la marca no quiere que se relacionen sus vehículos con el estilo de vida que Mayweather presume en redes sociales.