Tras inicio de la bioserie, Pablo Montero habla de su relación con los Fernández

“De chicos pues sí nos hablábamos todos, y obviamente cuando veo en algún evento a Gerardo y Alejandro los saludo con mucho cariño. Pero con el que sí hablo por teléfono es con Vicente”, dijo el cantante.

Pablo Montero es el encargado de darle vida a Vicente Fernández en la bioserie de TelevisaUnivision. (Especial)

De la misma manera, afirmó que el hijo mayor de Vicente Fernández ya pudo ver parte de su trabajo en la serie que produce Televisa y manifestó que continuará defendiendo este proyecto.

Vicente Fernández Jr. negó los rumores de su estado de salud. (Especial)

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones y me ha dicho cosas muy bonitas. Él es el único con el que he hablado y nada más. Pero de ahí, fuera de todo lo que se ha dicho, yo lo que tengo que decir es que yo le tengo un cariño y mis padres me inculcaron un amor hacia Vicente y doña Cuquita y toda la familia”, insistió Pablo Montero.