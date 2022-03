Viuda de Vicente Fernández reclama a Televisa por bioserie no autorizada

En un comunicado firmado por María Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, quien fuera esposa de Vicente Fernández y madre de sus hijos, expresó el sentimiento de impunidad que experimenta y recordó la forma en que Televisa buscó que el cantante le cediera los derechos para contar su vida de forma gratuita.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, se lee en el documento publicado en el perfil de Instagram de Vicente Fernández.

En el documento, la madre de Gerardo, Alejandro y Vicente Fernández Jr. reiteró que su difunto esposo firmó un contrato con la televisora colombiana Caracol, para que la bioserie se transmitiera por Netflix y que el cantante pudo opinar sobre la elección de Jaime Camil para interpretarlo en dicha historia.