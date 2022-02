El día que Sebastián Yatra 'acosó' a Joe Jonas

Hace casi una década el cantante colombiano coincidió con ellos en un bar de Nueva York al que había conseguido entrar usando un documento de identidad falso, ya que aún no había cumplido los 21.

Sebastián se dio cuenta de que los tres cantantes estaban jugando al billar justo detrás suyo, pero no se atrevió a saludarlos porque en aquel momento aún no había estrenado su primera canción y no podía presentarse como un compañero de profesión.



Sin embargo, la oportunidad perfecta se le presentó cuando Joe Jonas se separó de sus hermanos para ir al baño, y Sebastián no dudó en ir detrás suyo. El intérprete de Tacones rojos aún no sabe qué se le pasó por la cabeza ni cómo se atrevió a hablarle mientras estaban lado a lado, pero eso fue justo lo que hizo.

"Estaba literalmente en el baño al lado de Joe Jonas. Fui el típico tipo que le habla a un famoso ahí y le pregunta: '¿Cómo estás? ¿Qué tal te sientes? ¡Felicidades! ¡Qué bonito lo que estás haciendo!'. Me miró mal, me dio las gracias y se marchó. Yo me sentí súper mal", confesó a su paso por El Hormiguero.