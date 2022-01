El bonito detalle de Thalia en el cumpleaños de su abuela

A pesar de que la esposa de Tommy Mottola no puede viajar a México para acompañar a doña Eva, la reconocida villana de las telenovelas contó cómo se hizo presente en esta fecha especial.

"Ya llamó, le puse la videollamada a mi abuela, le cantó las mañanitas", relató Laura acerca de la felicitación de su hermana, en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la actriz no pudo evitar bromear con respecto al regalo que Thalía le llevó a su abuela hace 4 años, cuando viajó a México para celebrar los 100 años de Mange. "Pero no hemos recibido ni flores ni pastel", destacó.

Y justamente hablando de estos detalles, Laura añadió: "Voy a contar la historia de ese pastelote, de repente toca la puerta, y entonces yo le abro y me dice '¿todavía no estás arreglada?', le digo 'pero ¿cómo voy a estar arreglada con ese pastel que no sé dónde ponerlo?'".