Familia de Yahir sufre tragedia; el cantante pide ayuda económica

Yahir ha enfrentado momentos familiares complicados los últimos meses (a finales del año pasado estuvo envuelto en polémica por una serie de declaraciones de su hijo Tristán).

A pesar de que las cosas con su primogénito no se han solucionado, en esta ocasión el ex Académico enfrenta otro problema: sus primas sufrieron un aparatoso accidente y su familia no tienen la solvencia económica para cubrir los gastos de hospitalización debido a que se encuentran en Estados Unidos.