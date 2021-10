Yahir y María José se suman a la iniciativa #VacúnateMéxico

¿Por qué quisiste sumarte a esta iniciativa?

María José: Definitivamente creo que es muy importante crear conciencia ante toda la comunidad mexicana de que la medicina está muy avanzada para el control de ciertas enfermedades, ciertos virus y bacterias. Es importante que estemos bien informados, con las personas indicadas y no hacer caso de gente malintencionada y es por eso que quise sumarme a esta iniciativa, porque la información veraz es lo que verdaderamente importa en esta campaña.

Yahir: Quise sumarme porque definitivamente tenemos que ser más los que estemos vacunados, las personas que podamos salir a la calle sin correr tantos riesgos para que así podamos reactivar todo lo que estamos buscando: estar al cien por ciento en los teatros, poder tener espectáculos, poder regresar no solamente a esto sino a otros oficios que han sido tan dañados por todo esto y, por supuesto, para cuidarnos mucho más.

¿En qué consiste tu participación?

MJ: En realidad soy una voz más del pueblo. Soy la voz de muchos mexicanos que tenemos muchas dudas en esta pandemia. Ha sucedido todo tan rápido y la información corre de un lado a otro tan veloz que muchas veces se nos escapa. Entonces, ante estas dudas, decidimos que fuera parte de esta voz del pueblo y de las inquietudes de la gente para que los expertos las contesten.

Y:En hacer preguntas a los doctores. Son las preguntas más comunes, las que más nos cuestionamos todos. Tratamos de tener una respuesta de dos doctores que son súper especializados en este tema y que nos dan respuestas sencillas, amplias y concretas de los pros y los contras de las vacunas, que no hay ningún contra, son puros pros, la verdad, pero es lo que pensamos muchos. Entonces se trata de aclararnos todas esas dudas.

¿Por qué es tan importante que los mexicanos cobren conciencia sobre la importancia de estar vacunados?

MJ: Como padres de familia, por lo menos yo, quiero hacer todo lo posible para asegurarme que mi hija esté sana y protegida de enfermedades que se pueden prevenir. Las enfermedades que previenen justamente las vacunas pueden ser peligrosas o incluso mortales, sobre todo en niños o en bebés todavía están muy pequeños y no han hecho sus anticuerpos. Creo que la vacunación es una de las mejores formas en que podemos protegernos de enfermedades que podrían dañarnos no solo a nosotros, sino a la comunidad en general.

Y:Primero es importante por salud; también porque es importante que nos cuidemos absolutamente todos. Esto ha sido un problema muy serio y siento que ha habido muchas dudas con respecto a las vacunas: que si una es mejor que la otra, que si nos pueden matar. Una de las preguntas decía que si podía dar autismo. Es importante despejar esas dudas porque, definitivamente, la salud es primero. Además, necesitamos regresar a nuestros trabajos, reactivar la economía y reactivarnos como sociedad. Por eso es importante.

Yahir. (Cortesía Seitrack.)

¿Qué le puedes decir a la gente que aún está indecisa en vacunarse o no?

MJ: Si no te vacunas, no solamente te puedes infectar sino que también puedes transmitirle a tu gente enfermedades infecciosas mortales. Creo que es una de las graves amenazas que tiene la salud global, este rechazo a la vacuna.

Y: Lo importante es pensar en nosotros y los que nos rodean. Que la información sea fidedigna, que sea de gente que ha estudiado y está preparada en este tema. En esta iniciativa que estamos haciendo, todas las dudas las están contestando personas que están súper preparadas y que tienen muchos estudios en todo esto. Y esas personas están invitando a la gente a que se vacune. Creo que es importante que le echemos ojo, coco, que seamos inteligentes y que lo hagamos por nosotros y por nuestras familias.

¿Por qué decidiste vacunarte?

MJ: Decidí vacunarme no solamente por mí sino por mi familia, por la gente que quiero, por mi hija, por la economía de mi país, por mi trabajo, por la gente que trabaja conmigo y para mí. Creo que es una responsabilidad social hacerlo. Si las autoridades están dando fe de que esto funciona y que puede evitar la muerte no solamente tuya, sino de tus seres queridos, por eso lo hago. Y no solamente por eso me puse la del Covid; también me he vacunado contra diferentes enfermedades.

Y:Porque creí. Creí que iba a estar bien, confié en que todo iba a estar bien, en que iba a estar sano, en que iba a tener menos riesgo de contagiarme y de contagiar a los míos