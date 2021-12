Papá de Halyna Hutchins acusa a Alec Baldwin de la muerte de su hija

Cuestionando las afirmaciones de Baldwin respecto a que no disparó el arma durante el ensayo, el papá de Halyna declaró:

No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué eliminó sus tuits cuando quedó claro que el disparo ocurrió durante un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es el tipo de arma que no dispara si no presionas el gatillo... Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin apretó el gatillo, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”.

Alec Baldwin. (Sam Aronov/Shutterstock / Sam Aronov.)

Posteriormente, el señor aludió a cómo se encuentra Andros, su nieto de nueve años después de la tragedia. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos”, remarcó.

Como se recordará, Alec Baldwin afirmó en una entrevista con George Stephanopoulos que no había apretado el gatillo del arma que le robó la vida a Hutchins, pero al difundirse sus declaraciones, el actor decidió borrar su cuenta de Twitter ante las críticas recibidas.