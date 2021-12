Britney Spears anuncia que está preparando nueva música

En el post, Britney compartió: "No voy a hacer una audición, me estoy recordando a mí y al mundo quién soy. Sí, seré mi propia porrista. ¿Por qué ? ¡Para recordarle a mi elegante y blanca familia que no he olvidado lo que me hicieron y nunca lo olvidaré".

Aunque lo que provocó la emoción de sus fans fue su esperado anuncio: "Nueva canción en proceso... ¡Pronto sabrán a qué me refiero!". Como era de esperarse, miles de internautas se pronunciaron en redes en donde celebraron el tan esperado regreso de la Princesa del pop.

Sin duda, el 2021 ha sido uno de los mejores años para Britney Spears, ya que después de 13 años, finalmente logró liberarse de la tutela que su padre, Jamie Spears, había ejercido sobre ella. Además, después de cinco años de noviazgo, la cantante se comprometió con Sam Asghari.