Sarah Jessica Parker explica por qué pensó que el reboot de ‘SATC’ no sucedería

Sarah Jessica Parker y sus coprotagonistas en la serie And Just Like That… compartieron su sentir tras el exitoso estreno de este reboot de la serie que las catapultó a la fama: Sex and the City.

La plataforma HBO Max compartió lo sucedido en una mesa redonda con Sarah Jessica, de 56 años, Kristin Davis, de 56, y Cynthia Nixon, de 55, quienes explicaron emocionadas cómo fue que este reencuentro se hizo realidad.