Kim Kardashian bromea sobre su experiencia con el matrimonio

"Estaba un poco confundida porque realmente no he entendido este asunto del matrimonio", dijo, provocando risas, "así que no sé qué tipo de consejos y cosas les voy a dar esta noche", se le escucha decir a la modelo en un video de Instagram Story publicado por el invitado y amigo en común Derek Blasberg.

En febrero, Kim solicitó el divorcio de Kanye, su esposo durante siete años y padre de sus cuatro hijos, North West, Saint West, Chicago West y Psalm West. Sin embargo, en una entrevista que concedió en el podcast Drink Champs, El rapero se refirió a la estrella de Keeping of with the Kardashians como su "esposa" y dijo que estaba tratando de "salvar a mi familia y mantenerla unida".

Por su parte Kim, recientemente hizo su debut en Saturday Night Live, y desde entonces se la ha relacionado sentimentalmente con el miembro del elenco y comediante Pete Davidson.

Kim Kardashian (Instagram)

Más videos de la fiesta, que la amiga de Kim, Tracy Romulus, compartió en sus historias de Instagram y que se han viralizado en varios perfiles de la famosa red social, muestran a la estrella bromeando sobre su segunda boda.